Kraje UE przyjęły we wtorek środki awaryjne na wypadek brexitu bez umowy, dotyczące budżetu unijnego na 2019 rok. Mają one zagwarantować, że Brytyjczycy będą mogli korzystać ze środków UE pod warunkiem, że będą kontynuowali wpłaty do tego budżetu.źródło: ShutterStock