Odpowiednia uchwała Rady Naczelnej zyskała w sobotę akceptację przeważającej większości członków Rady Naczelnej. Wstrzymały się tylko cztery osoby, w tym, jak wynika z informacji PAP, były premier i były prezes PSL Waldemar Pawlak.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że wspólna lista zjednoczonej opozycji dostała dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak dodał, partie polityczne ją tworzące dostały mandaty, są reprezentowane w Parlamencie Europejskim. "Ale nie udało się osiągnąć celu, którym był tym bardziej jednoczącym, czyli wygrania wyborów" - dodał. Według niego "ewidentnie widać, że wspólnota celów nie wystarczy do osiągnięcia zwycięstwa wyborczego i wprowadzenia swojego programu". "Musi być wspólnota idei, wartości i programu, oprócz chęci zwycięstwa w wyborach" - oświadczył szef PSL.

"Proponujemy dwa bloki wyborcze dla opozycji: blok centrowy, chadecki, blok umiarkowany, który będziemy współtworzyć i już współtworzymy i blok lewicowy - to jest oczywiście wybór partii lewicowych, ale uważamy, że tak powinna być usystematyzowana scena polityczna w Polsce, żeby ten wybór był prawdziwy, żeby żadna idea się nie zgubiła" - podkreślił lider ludowców na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady.

"Jesteśmy otwarci na wszystkie środowiska, które podzielają naszą ideę, nasze wartości i nasz program. Będziemy dalej z nimi rozmawiać, kolejne osoby będą przychodzić pewnie w najbliższych dniach do naszej koalicji" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że PSL jest także otwarte na rozmowy z Platformą Obywatelską. "Ale musi być jasna deklaracja, czy PO chce budować razem z nami umiarkowaną, centrową koalicję, czy wybiera koalicję lewicową, czy wybiera może jakąś inną drogę. Jeżeli jest zainteresowana, no to pewnie w szybkim czasie musimy odpowiedzieć sobie na te pytania, tego czasu już nie ma dużo" - zaznaczył.

"My z partiami lewicowymi w koalicję na pewno nie wejdziemy i dla takich rozstrzygnięć uzyskałem pełną akceptację Rady Naczelnej, dla takiego budowania Koalicji Polskiej" - zapewnił. "Będziemy budować Koalicję Polską, będziemy budować umiarkowane centrum. Będziemy budować to dla Polski i Polaków, dla zjednoczenia Polski, dla zjednoczenia Polaków, dla wspólnoty narodowej, dla państwa demokratycznego, szanującego tradycję, państwa zakorzenionego w Europie" - powiedział lider PSL.

Kosiniak-Kamysz dopytywany na konferencji, czy zaproszenie PSL jest adresowane tylko do PO, czy także do jej partnerów z Koalicji Obywatelskiej, czyli Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej, powiedział: "Od lat mamy współpracę z Platformą Obywatelską, współpracujemy, w sejmikach i w powiatach. Zaproszenie jest więc skierowane do tego partnera, którego znamy od lat". Dodał, że właśnie dlatego "jest szczególne zaproszenie dla Platformy".

"Chcemy normalnie rozmawiać, ale w obszarze, który przyniesie efekt, a nie przyniesie tego efektu pójście z Wiosną Biedronia i z SLD" - powiedział. Pytany, czy jest możliwość porozumienia z Kukiz'15 powtórzył, że PSL "jest otwarty na rozmowy ze wszystkimi, którzy podzielają te same idee". Dopytywany, kiedy planowane są rozmowy z potencjalnymi partnerami, czyli np. z Grzegorzem Schetyną, odpowiedział: "czym szybciej, tym lepiej".

Szef rady Jarosław Kalinowski podkreślił, że Rada Naczelna "w pełni wyraziła aprobatę działań prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, związanych z przygotowaniem nie tylko Polskiego Stronnictwa Ludowego do wyborów parlamentarnych jesienią tego roku". Przyznał, że w głosowaniu nad uchwałą rady tylko cztery osoby wstrzymały się od głosu, czyli "jest to mandat o wiele mocniejszy", niż przed miesiącem, gdy po raz pierwszy pojawił się pomysł Koalicji Polskiej.

"Gdyby PSL zależało tylko na objęciu mandatów poselskich, już miesiąc temu upoważnilibyśmy prezesa do szukania porozumienia w szerokiej koalicji. Ale chodzi o coś więcej - chodzi o wartości" - mówił Kalinowski. Działania PSL, dodał, służą też przeciwdziałaniu wojnie politycznej, która szkodzi polskiemu życiu.

Stanowisko rady było przesądzone już na początku jej obrad, gdy Kosiniak-Kamysz wygłosił otwarte dla mediów przemówienie podkreślając, że w wyborach powinny wystartować dwa bloki opozycyjne, oraz że PSL wyklucza wspólny start z lewicą - w tym kontekście wymienił Wiosnę, Razem i SLD. Dodał, że PSL zaprasza do rozmów PO, która sama musi teraz dokonać wyboru, czy chce budować centrowy blok z PSL, czy porozumiewać się z lewicą.

Kosiniak-Kamysz poinformował także na konferencji, że Rada Naczelna zaaprobowała powołanie sztabu wyborczego, rady programowej, koordynatora przygotowującego listy wyborcze. Dodał, że szefem sztabu wyborczego będzie zwycięski europoseł z Lubelszczyzny Krzysztof Hetman; szefem Rady Programowej będzie Adam Jarubas - też zwycięzca wyborów do PE, ze wspaniałym wynikiem z Małopolski, ze Świętokrzyskiego. Krzysztof Hetman jest szef lubelskiego PSL, a Adam Jarubas - szefem świętokrzyskiego PSL.

"Osobą, która będzie koordynować listy - będzie sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL Piotr Zgorzelski" - dodał lider Ludowców. Jak przekazał, w sztabie wyborczym będzie także posłanka i wiceprezes PSL Urszula Pasławska, senator Jan Filip Libicki oraz Miłosz Motyka z Forum Młodych Ludowców.

Wyraził nadzieję, że w sztabie będą też partnerzy PSL z Unii Europejskich Demokratów - oraz posłowie, którzy dołączyli do klubu PSL-Koalicji Polskiej. "To są bardzo ważne osoby, jesteśmy gotowi do tych wyborów. Będziemy wszędzie" - przekazał szef ludowców. Zapowiedział, że "kolejne osoby będą przychodzić w najbliższych dniach do naszej koalicji". "Ten sztab będzie do dnia wyborów niezależnie od tego, w jakiej konstelacji pójdziemy" - zaznaczył.

Adam Jarubas w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na kilka elementów programu, z jakim będzie występować komitet PSL-Koalicja Polska. Mówił m.in. o "emeryturze bez podatku", co jest podstawowym elementem programu, haśle "bezpłatne szczepienia dla dzieci" oraz zwiększeniu dopłat rolniczych.

W czwartek powstał w Sejmie klub PSL-Koalicja Polska, do którego weszli oprócz posłów klubu PSL-UED także dotychczasowi posłowie klubu PO-KO Marek Biernacki, Jacek Tomczak oraz Radosław Lubczyk, który wcześniej był w klubie Nowoczesnej.