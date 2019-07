Sejm: Komisja pozytywnie o projekcie reformy w procedurach karnych

Sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach pozytywnie zaopiniowała we wtorek sprawozdanie podkomisji o rządowym projekcie reformy procedur karnych, który ma prowadzić do przyspieszenia i usprawnienia postępowań sądowych.