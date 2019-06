W sytuacji, kiedy brakuje nam sukienki lub bluzki najczęściej idziemy do sklepu, by kupić nową. Nie zawsze jednak cena ubrania przypada nam do gustu. „To jest za drogie” mówimy często, lecz pod etykietką z ceną kryje się wiele rzeczy, za które firma musi zapłacić:

1. Materiał – producent musi zapłacić za materiały, z których zrobione jest ubranie.

2. Maszyny – kupno i naprawa ich kosztuje.

3. Pracownicy – właściciel firmy musi zapłacić dla osób, które zaprojektowały bluzkę (projektantka), uszyły (szwaczka) i innych.

4. Reklama – ukazanie produktu np. w telewizji zachęci klientów do kupna.

5. Transport – po zrobieniu, ubranie trafia do sklepu, przewiezienie towaru również kosztuje.

6. Sklep – właściciel firmy musi zapłacić za utrzymanie miejsca sprzedaży produktu.

7. Zysk – po zapłaceniu za to wszystko dobrze, by również jej coś zostało, właścicielka firmy może stać się przez to bogatsza lub przeznaczyć te pieniądze dla firmy, np. otwierając więcej sklepów.

Cena ubrania może zależeć również od innych rzeczy.

Droższa bluzka:

Jeżeli dana firma jest popularna, może sobie pozwolić sobie na podwyższenie ceny, ponieważ wie, że i tak nie straci klientów.

Wyższa cena bluzki może również wynikać z tego, że do jej produkcji wykorzystano droższe materiały.Tańsza bluzka:

Tę samą bluzkę można kupić za o wiele niższą cenę na wyprzedaży.

Zdarza się tak, że ubranie może trafić do sklepu z używana odzieżą, jest wtedy ono o wiele tańsze.Podobnie jest również z żywnością, którą kupujemy w sklepie.

Pewnie niejednej osobie zdarza się kupić wiele produktów na święta. Czy często zdarza wam się, że kupiliście za dużą ilość produktów? A potem co się z nimi dzieje? Niestety zostają wyrzucone do kosza. Warto pamiętać, by przed zakupami sporządzić listę potrzebnych artykułów. Drugim tematem, który teraz warto poruszyć, to ilość kupowanego mięsa. Nie chodzi mi o to, żeby od razu zostawać wegetarianinem. Lecz warto pomyśleć ile zwierząt (krów, jagniąt, kurcząt itp.) jest zabijanych na potrzebę człowieka. Czy na pewno potrzebujemy aż tyle mięsa? Może jedno udko kurczaka mniej? Co jest straszną informacją w Grecji jest zabijanych ponad 1 milion jagniąt na Święta Wielkanocne! Próbujmy pamiętać o tych informacjach przy kupnie mięsa na obiad. Na pewno uda nam się trochę zrezygnować z tej mięsożernej diety.