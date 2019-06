Różnice wynikają głównie z tradycji narodowych i religijnych. W Polsce i w krajach byłego bloku socjalistycznego święto dzieci obchodzone jest 1 czerwca. Dzień Dziecka został wprowadzony w 1952 roku, a jego inicjatorem była organizacja ,The International Union for Protection of Childhood działająca na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na całym świecie. Przed rokiem 1952 Dzień Dziecka istniał już w niektórych krajach, między innymi w Chinach od 1926 roku, a w Polsce od 1950 roku.

Tradycję Dnia Dziecka zapoczątkował biskup Charles Leonard pastor uniwersalnego kościoła Odkupiciela w Chelsea w drugą niedzielę czerwca 1856 roku. Doktor prowadził specjalną służbę poświęconą pomocy dzieciom.

Dzień Dziecka 2019

W 1953 roku do obchodów tego święta przyłączyła się Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) i w wielu krajach święto dzieci przypada na 20 listopada (obchodzone jest jako Dzień Praw Dziecka), w dniu upamiętniającym uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku.

Ciekawostki

1. Początkowo Dzień Dziecka nazywał się Dniem Róży, później zmieniono nazwę na Kwiatową Niedzielę.

2. W Japonii dzieci nie mają typowego Dnia Dziecka, ponieważ rozdzielono to święto na Dzień Chłopca – 5 maja, i Dzień Dziewczynki – 3 marca.

3. Dzień Dziecka we Francji i we Włoszech to jednocześnie Dzień Rodziny, obchodzony 6 stycznia w nawiązaniu do Święta Trzech Króli, którzy przybyli złożyć dary maleńkiemu Jezusowi.

4. W Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia. Jest to jednocześnie Święto Niepodległości – rocznica utworzenia w 1920 roku Republiki Tureckiej. Jej twórca postanowił właśnie ten dzień zadedykować dzieciom, podkreślając, że są one przyszłością narodu. Tego dnia, podobnie jak w Polsce, dzieci zasiadają w parlamencie.

5. Święto dzieci w Szwecji różni się znacznie od tego, które znamy. Przede wszystkim nie daję się prezentów. Dla Szwedów jest to dzień, w którym głośno porusza się kwestie dotyczące najmłodszych, takie jak szkolnictwo czy prawa dziecka.