Komisja przesłucha także dr Wiesława Pomorskiego - doradcę b. wiceminister finansów Elżbiety Chojny-Duch i mec. Andrzeja Cieślika - pełnomocnika grupy poszkodowanych w tzw. aferze outsourcingowej - dodał Smoliński

Smoliński poinformował PAP, że na czwartkowym posiedzeniu zamkniętym przedstawiono wnioski dowodowe ws. nowych świadków, których chce przesłuchać komisja śledcza. "Jednym ze świadków jest Teresa Piotrowska - była minister spraw wewnętrznych (w rządzie Ewy Kopacz - PAP), kolejnym jest pan dr Wiesław Pomorski – doradca wiceminister finansów Elżbiety Chojny-Duch. Został też zgłoszony mec. Andrzej Cieślik – pełnomocnik dużej grupy poszkodowanych którego komisja chce przesłuchać w związku z wyłudzeniami VAT związanymi z outsourcingiem - tzw. aferą outsourcingową" - wyjaśnił Smoliński.

"Mieliśmy poza tym dwa spotkania techniczne. Jedno dotyczące dowodów, drugie - to spotkanie z ekspertami dotyczące korzystania dokumentów" - dodał.

W czwartek odbyło się posiedzenie niejawne sejmowej komisji śledczej ds. VAT - w sprawie wniosków formalnych. O godz. 14 rozpocznie się zamknięte przesłuchanie dyrektora generalnego Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Leszka Wieciecha. Po jego zakończeniu, o godz. 15 ma się rozpocząć przesłuchanie świadka na posiedzeniu jawnym.

Do tej pory komisja śledczą ds. VAT przesłuchała kilkudziesięciu świadków. Jako pierwszy, we wrześniu ub. roku, zeznawał były wiceminister finansów w latach 1992-96 Witold Modzelewski, ostatnimi - w środę - była wiceminister finansów w rządzie Donalda Tuska Elżbieta Chojna-Duch i prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych Halina Pupacz.

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych". (PAP)

autor: Radosław Jankiewicz