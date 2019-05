MC: W wyborach do PE można zagłosować na podstawie mTożsamości

Podczas niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego wyborcy będą mogli pobrać kartę do głosowania potwierdzając swoją tożsamość za pomocą smartfona z bezpłatną aplikacją mObywatel – poinformował we wtorek PAP minister cyfryzacji Marek Zagórski.