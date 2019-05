Premier Mateusz Morawiecki liczy, iż teraz rzeczywiście dojdzie do udziału polskich ekspertów w oględzinach wraku Tu154M, "chociaż w tym bardzo spóźnionym czasie". Podkreślił, że wrak Tu154M już dawno powinien być w Polsce i zaapelował o to, by jak najszybciej znalazł się on w kraju.