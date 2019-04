Szef rządu na Uniwersytecie Nowojorskim poruszył m.in. temat reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. "Fakt, że sędziowie nigdy nie byli odpowiednio traktowani w przypadku naruszenia prawa stworzył taką sytuację, że 80-85 proc. społeczeństwa popiera nas. Chcą, żeby nastąpiła głęboka zmiana wymiaru sprawiedliwości. Duża część tego systemu jest skorumpowana" - mówił premier.

"Dla mnie to jest taka sytuacja, którą możemy porównać z Francją w okresie post-Vichy, kiedy Michel Debré w 1958 r., kiedy Charles de Gaulle kompletnie przebudował system" - podkreślił Morawiecki. Dodał, że De Gaulle "zrobił to 15 lat po II wojnie światowej, po upadku reżimu Vichy". "My zaczęliśmy to robić 25 lat po transformacji. Szkoda, że nie zaczęliśmy tego robić 5 lat lub 5 minut po rozpoczęciu transformacji, ale sędziowie postkomunistyczni, postkomunistyczni kapitaliści i politycy postkomunistyczni zdobyli ten kraj" - zaznaczył premier.

Dworczyk był pytany w środę w Polsat News, czy premier Mateusz Morawiecki przeprosi sędziów za tę wypowiedź. "Premier Morawiecki wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślał, że Polacy oczekują reformy systemu sądownictwa w Polsce. Zwracał też wielokrotnie uwagę na to, że Polska nie przeprowadziła dekomunizacji środowiska sędziowskiego po 1989 r." - odpowiedział szef KPRM.

"Oczywiście możemy dyskutować, czy takie, bądź inne sformułowanie było mniej, lub bardziej szczęśliwe, ale jaka istota tej dyskusji? Istotą tej dyskusji jest jakość systemu sądownictwa. Chcielibyśmy, żeby każdy Polak miał pewność idąc do sądu, że otrzyma tam sprawiedliwość, że może liczyć na szybki proces" - dodał minister.

Pytany o wypowiedź I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, która oceniła, że wypowiedź premiera o sędziach podważa wiarygodność Polski, Dworczyk odparł, że można dyskutować na temat różnych słów, a najważniejsze jest to, żeby "system sądownictwa w Polsce działał sprawnie".

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" domaga się od premiera Mateusza Morawieckiego przeprosin i wyjaśnień w związku ubiegłotygodniową wypowiedzią szefa rządu na uniwersytecie w Nowym Jorku. Zdaniem sędziów słowa Morawieckiego to "mieszanka manipulacji i nieprawdy".

Z kolei I prezes SN oceniła, że porównywanie polskiego wymiaru sprawiedliwości do francuskiego reżimu kolaborującego z nazistowskimi Niemcami podważa wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej i uwłacza godności piastowanego urzędu.