Poseł ogłosił tę decyzję na wspólnej konferencji prasowej z posłanką Nowoczesnej Moniką Rosą.

Szłapka odniósł się do przedstawionego w ubiegły czwartek raportu Konferencji Episkopatu Polski o wykorzystywaniu małoletnich przez duchownych. Na konferencji prasowej poinformowano, że od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2018 r. zgłoszono 382 przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych, w tym 198 dotyczyło osób poniżej 15 lat, a 184 powyżej 15 lat. "Wnioski z tego raportu i statystyki podane w tym raporcie są zatrważające" – ocenił poseł.

"Nie interesuje nas to, jakie czynności zostały podjęte pod względem prawa kanonicznego i jakie dotkliwe kary typu przeniesienie z parafii do parafii spotkały sprawców, nas interesuje polskie prawo" – mówił.

Podkreślił, że niezgłoszenie takich przypadków, o jakich była mowa w raporcie, jest przestępstwem. "To są bardzo poważne przestępstwa, których sprawcy – jeżeli się ich dopuszczają – wyrządzają bardzo poważną krzywdę człowiekowi, w przypadku najczęściej osobom małoletnim" – ocenił poseł.

"W związku z tym składamy dzisiaj zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 240 kodeksu karnego, polegającego na niezawiadomieniu przez niektórych biskupów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce i członków Konferencji Episkopatu Polski, organu powołanego do ścigania przestępstwa polegającego na obcowaniu płciowym z osobą małoletnią – czyli art. 200 kodeksu karnego oraz art. 197 kodeksu karnego" – powiedział Szłapka. Podkreślił przy tym, że w związku z tym zawiadomieniem Nowoczesna wnioskuje też o przesłuchanie członków KEP abpa Stanisława Gądeckiego i abpa Marka Jędraszewskiego.

"To, że KEP ujawniła tak wielką skalę nadużyć seksualnych w polskim Kościele i nie zgłosiła tego formalnie do prokuratury i organów państwa, jest absolutnym skandalem" – ocenił Szłapka. Dodał też, że zawiadomienie trafi do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście.

"Składamy to zawiadomienie, ponieważ wierzymy, że nikt nie stoi ponad prawem i każda taka zbrodnia, taka jak pedofilia, wykorzystywanie seksualne małoletnich powinno być surowo ukarane" – dodała posłanka Monika Rosa. Jak podkreśliła, jej zdaniem raport zaprezentowany przez KEP to tylko "wycinek" przypadków molestowania czy pedofilii w Kościele. "Tak naprawdę nie wiemy, ile skandalów, ile przypadków pedofilii w Kościele miało miejsce, ile było tych ofiar, ile tych ofiar uciszono albo zastraszone" – powiedziała. (PAP)