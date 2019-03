Karczewski o terminie wydania opinii przez rzecznika TSUE: nie wierzę w przypadki

Nie wierzę w przypadki - powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski komentując to, że 23 maja, na trzy dni przed wyborami do PE, rzecznik generalny TSUE ma wydać opinię ws. pytań prejudycjalnych SN dotyczących m.in. zdolności KRS do stania na straży niezależności sądów w Polsce.