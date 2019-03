Macron wzywa do "europejskiego renesansu" i rewizji traktatów

W artykule zatytułowanym "Europejski renesans" prezydent Francji Emmanuel Macron wezwie we wtorek do zwołania przed końcem roku europejskiej konferencji, by przedyskutować polityczne zmiany w Europie, w tym rewizję traktatów - informuje w poniedziałek Reuters.