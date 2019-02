O karze wymierzonej Selene Ticchi D'Urso poinformowało w czwartek włoskie stowarzyszenie partyzantów i ich rodzin, Anpi. W postępowaniu tym organizacja miała status strony poszkodowanej. To ona otrzyma te sumę.

Wyjaśniono jednocześnie, że D'Urso wymierzono karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, zamienioną następnie na grzywnę w wysokości 9 tys. euro.

D’Urso wkrótce po nagłośnieniu sprawy i publikacji zdjęć, które wywołały we Włoszech oburzenie, została zawieszona przez nawiązującą do ideologii włoskiego faszyzmu partię Forza Nuova, do której należała.

Zawiadomienie do polskiej prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez Włoszkę złożyło Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Zawiadomienie złożone w Krakowie dotyczy podejrzenia znieważenia instytucji oraz propagowania ideologii nazistowskich przy wykorzystaniu wizerunku muzeum.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)