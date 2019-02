Z Polski uczestniczy prezydent Andrzej Duda.

Na szczyt przybyli prezydenci państw B9, czyli krajów wschodniej flanki NATO: Polski, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Słowacji, Czech i Bułgarii. W spotkaniu weźmie udział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

Kancelaria prezydenta Słowacji podkreśliła, że głównym celem szczytu jest upamiętnienie 70. rocznicy powstania Sojuszu, a także 15. i 20. rocznicy wstąpienia krajów B9 do NATO: w 1999 roku do NATO dołączyły Polska, Czechy i Węgry, a w 2004 roku - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia i Słowacja.

Organizatorzy szczytu zapowiedzieli odsłonięcie tablicy upamiętniającej spotkanie prezydentów B9 i 70. rocznicę powstania NATO. Na zakończenie spotkania przywódcy przyjmą deklarację, która określi wspólne stanowisko grupy dotyczące najważniejszych kwestii i dalszych kierunków współpracy.

"Przywódcy państw wschodniej flanki NATO spotykają się w Koszycach w symbolicznym momencie. W tym roku przypada bowiem 70. rocznica powołania do życia Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, ale także 20. i 15. rocznicy rozszerzenia NATO na Europę Środkową. Szczyt będzie zatem okazją do podsumowań i wymiany opinii co do przyszłości" - powiedział szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Dodał, że dyskusja dotyczyć będzie "w oczywisty sposób sytuacji bezpieczeństwa regionie, w tym zwiększenia regionalnych zdolności obrony i odstraszania poprzez rozszerzenie obecności wojsk amerykańskich na terytorium Polski". "Polsce zależy na osadzeniu tych dwustronnych porozumień polsko-amerykańskich w szerszym kontekście regionalnego bezpieczeństwa sojuszniczego" – podkreślił Szczerski.

Poinformował też, że wśród omawianych podczas szczytu tematów znajdą się kwestie związane z zagrożeniami płynącymi z kierunku wschodniego, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń o charakterze hybrydowym, w tym dotyczących cyberprzestrzeni i dezinformacji.

Na marginesie szczytu prezydent Duda przeprowadzi rozmowy dwustronne z prezydentem Węgier Janosem Aderem i prezydent Estonii Kersti Kaljulaid. Na godzinę 16.30 planowana jest wspólna konferencja prasowa prezydentów Słowacji Andreja Kiski, Rumunii Klausa Iohannisa i prezydenta Andrzeja Dudy.

W listopadzie 2015 roku podczas szczytu w Bukareszcie państwa B9 podpisały wspólną deklarację, w której oświadczyły, że połączą wysiłki na rzecz zapewnienia - tam gdzie to konieczne - "silnej, wiarygodnej, zrównoważonej obecności wojskowej" NATO w regionie.