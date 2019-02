Wicepremier Beata Szydło zwróciła się w środę z pytaniami do polityków Koalicji Europejskiej, czy poprą program 500 plus dla każdego dziecka, trzynastą emeryturę i zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia. Miejcie odwagę stanąć przed Polakami i odpowiedzieć na te trzy proste pytanie - zaapelowała. Chodzi o propozycje PiS przedstawione podczas sobotniej konwencji partii.

Neumann pytany o apel wicepremier podczas środowej konferencji prasowej w Rzeszowie przypomniał, że „to Beata Szydło oszukała Polaków”. „Oszukała tych wszystkich, którym mówiła w kampanii wyborczej (2015 r.), że będzie 500 plus na każde dziecko. Kiedy została premierem przed trzema laty 500 plus się pojawiło, ale na drugie dziecko i nie wyżej. Samotne matki nie otrzymują 500 plus, na pierwsze dziecko nie ma. I dzisiaj ma czelność pytać nas" – oświadczył polityk PO.

Dodał, że Platforma Obywatelska w lutym 2016 roku złożyła poprawki, przewidujące objęcie programem 500 plus także pierwsze dziecko, "żeby program był sprawiedliwy". "Dzisiaj pani premier Szydło ma czelność pytać o to, to że ona przez trzy lata oszukiwała Polaków. Dzisiaj rozumiem: przyciśnięta sondażami, przyciśnięta aferą Srebrnej, przyciśnięta kopertami, które Jarosław Kaczyński prawdopodobnie otrzymywał od biznesmena z Austrii, próbuje zmienić temat dyskusji, narracje" – podkreślił Neumann.

Jego zdaniem, "prawda jest taka, że Beata Szydło jest tą twarzą, która oszukała Polaków w sprawie 500 plus" - uważa poseł.

Pytany o propozycję trzynastej emerytury Neumann powiedział, że to jest projekt, który zaproponowała PO. "Szef PO Grzegorz Schetyna przez półtora roku o tym mówił, więc my nie mamy z tym problemu" – zapewnił.

Odnosząc się do propozycji zerowego PIT dla młodych do 26 roku życia stwierdził, że PO już złożyła projekt, który ma pomóc "młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy". Według niego dotyczy on "nie tylko PIT, ale też składek na ubezpieczenie społeczne". "Ten projekt leży w Sejmie wystarczy go poprzeć" – zaznaczył szef klubu PO-KO.

Neumann zapewnił, że jego ugrupowanie poprze w Sejmie propozycje PiS. Równocześnie zwrócił uwagę, że wybory do Parlamentu Europejskiego nie są o tym, "czy będzie taka, czy inna danina społeczna". "Te wybory będą o tym, czy Polska będzie mogła się rozwijać jako kraj Unii Europejskiej, czy Polska będzie z UE wyprowadzona" – podkreślił.(PAP)

Autor: Alfred Kyc