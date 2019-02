Z danych PE wynika, że z list PiS (w koalicji z Solidarną Polską i Porozumieniem) do PE przy 40-proc. poparciu wejdą 24 osoby. Analitycy z Brukseli spodziewają się przy tym, że 22 z nich wejdą do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), a dwie pozostaną albo niezrzeszone, albo wejdą do innych frakcji (takie powyborcze ruchy nie są niczym niezwykłym).źródło: ShutterStock