Karczewski: Andruszkiewicz powiedział, że zarzuty wobec niego to nieprawda i ja mu wierzę

Tylko stwierdzenie autentyczności zarzutów jest podstawą do tego, żeby reagować; wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz powiedział, że zarzuty wobec niego to nieprawda i ja mu wierzę - powiedział we wtorek marszałek Senatu Stanisław Karczewski.