Szef MON pytany, czy informacja o współpracy Kujdy z SB była dla niego i dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zaskoczeniem, odpowiedział: "Tak, z tego co wiem, to było zaskoczenie dla premiera Jarosława Kaczyńskiego, dla mnie też to było zaskakujące".źródło: ShutterStock