"SN po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w poniedziałek odrzucił skargę Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z 4 lutego 2019 r." - poinformował PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

W zeszłym tygodniu Włodzimierz Skalik, pełnomocnik KWW Grzegorza Brauna - kontrkandydata Dulkiewicz w wyborach na prezydenta Gdańska - informował, że złożył do SN skargę na uchwałę podjętą przez PKW. PKW postanowiła, że KWW "Wszystko dla Gdańska" ubiegającej się o fotel prezydenta tego miasta Aleksandry Dulkiewicz musi zmienić swoja nazwę. Zdaniem Skalika, ta uchwała została "podjęta z naruszeniem prawa, zwłaszcza w części, w której PKW nakazało akceptować podpisy, pod zmienianą nazwą komitetu wyborczego (Dulkiewicz - PAP), który dotychczas funkcjonował jako Komitet Wyborczy Wyborców +Wszystko dla Gdańska+".

PKW 4 lutego podjęła uchwałę, w której uchyliła decyzję komisarza wyborczego w Gdańsku o rejestracji komitetu wyborczego wyborców "Wszystko Dla Gdańska". "PKW stwierdza, że komisarz wyborczy w Gdańsku (...) powinien wezwać komitet +Wszystko dla Gdańska+ do zmiany nazwy na spełniającą wymogi (...) Kodeksu wyborczego, w terminie pięciu dni od dnia otrzymania wezwania" - mówił wtedy przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński.

Zgodnie bowiem z Kodeksem wyborczym "nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców muszą być różne od nazw lub skrótu nazw partii politycznych lub organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru, prowadzonych przez właściwy organ". "Komitet musi złożyć nową nazwę. Nie jest to problem, to jest dodanie wyrazu czy coś takiego i natychmiast kandydata rejestrują" - zaznaczał Hermeliński. Jak dodawał, jeśli wyznaczony termin zostanie dotrzymany, to "nie powinno być problemu".

Szef PKW wskazywał też wówczas, że w przypadku zmiany nazwy przez komitet wyborczy (...) podpisy złożone pod zgłoszeniem kandydatury Dulkiewicz "na wykazach podpisów zawierających dotychczasową nazwę komitetu wyborczego (...) powinny zostać uznane przez miejską komisje wyborczą w Gdańsku za złożone prawidłowo, o ile spełniają pozostałe wymogi Kodeksu wyborczego". Zaznaczał, że były one składane "na Aleksandrę Dulkiewicz, a nie na komitet".

Hermeliński przypominał także, że podobne sytuacje zdarzały się już w przeszłości. "W tej sytuacji uważamy, że jakąś winę ponosi komisarz za to, że podjął wadliwą decyzję; nie może to obciążać komitetu wyborczego, nie można im zamykać drogi do zmiany nazwy komitetu" - mówił.

Jak natomiast poinformował Michałowski, PKW w stanowisku przedłożonym SN wskazała, że prawo do wniesienia skargi do SN na uchwałę PKW przysługuje w określonych kwestiach. "Uprawnienie to nie obejmuje uchwał dotyczących skarg na działalność komisarza wyborczego i uchwał (...) w sprawie uchylenia postanowienia komisarza wyborczego wydanych w trybie nadzoru. Z uwagi na powyższe Komisja uznała, że na zaskarżoną uchwałę z 4 lutego br. w sprawie skargi na postanowienie komisarza wyborczego w Gdańsku, skarga do SN nie przysługuje i wniosła o jej odrzucenie" - dodał Michałowski.

Komitet Dulkiewicz - pełniącej obecnie obowiązki prezydenta Gdańska - jeszcze 5 lutego złożył u komisarza wyborczego wniosek o zmianę nazwy, naprawiając tym samym błąd formalny. Z kolei 6 lutego członkowie sztabu wyborczego kandydatki przynieśli do Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku dodatkową partię ok. 25 tys. podpisów mieszkańców.

Przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska odbędą się w niedzielę 3 marca. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki. Jest to wynikiem wygaśnięcia mandatu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia, po tym jak dzień wcześniej został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.