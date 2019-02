"Dodatnie saldo wyniosło 49,5 mld zł (13,7 mld USD, 11,6 mld euro) wobec 39 mld zł (10,2 mld USD, 9,1 mld euro) w analogicznym okresie 2017 r.." - czytamy w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. o 0,7 pkt proc. i wyniósł 28,2%, a w imporcie obniżył się o 0,7 ktp. proc i stanowił 22,4%.

Eksport do wszystkich krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 7,4% r/r do 177,6 mld euro, zaś import - o 6% r/r do 131,9 mld euro, podał Urząd.

W okresie styczeń - grudzień 2018 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu oraz importu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, z wyjątkiem Włoch w eksporcie.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły w eksporcie 66,8%, wobec 66,2% w analogicznym okresie 2017 r., a w imporcie ogółem - 64,7% (wobec 65,7% w styczniu - grudniu 2017 r.).