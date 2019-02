Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Wprowadzenie stopnia ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Jest to najniższy, w czterostopniowej skali, stopień alarmowy określony w ustawie antyterrorystycznej.

Ostrzeżenie obowiązuje od 11 lutego 2019 r., od godz. 00.00, do 15 lutego 2019 r., do godz. 23.59.

"Od poniedziałku do piątku, 11-15 lutego, w rejonie hoteli, w których zatrzymają się delegacje biorące udział w konferencji zostaną, wprowadzone duże zmiany w parkowaniu. Na wielu ulicach będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (dotyczący także wyznaczonych miejsc postojowych, zatok i chodnika) wraz z tablicą informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Dodatkowo w środę, 13 lutego, ograniczenia w ruchu i parkowaniu pojawią się w okolicy Starego Miasta i PGE Narodowego. Utrudnienia dotkną także pieszych. Niedostępny będzie pl. Zamkowy" - czytamy w komunikacie urzędu m.st. Warszawy.

Ze względu na specyfikę wydarzenia, z udziałem delegacji z różnych państw, służby będą mogły operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic. Wówczas pojazdy komunikacji miejskiej będą kierowane na objazdy najbliższymi przejezdnymi ulicami.

Od poniedziałku, 11 lutego, od godz. 20 do piątku, 15 lutego, do godz. 8 nie będzie można parkować na ulicach: E. Plater na odcinku od Al. Jerozolimskich do Nowogrodzkiej, Nowogrodzkiej na odcinku od E. Plater do Chałubińskiego (po stronie hotelu; wraz z parkingiem przed hotelem).

Od wtorku, 12 lutego, od godz. 20 do piątku, 15 lutego, do godz. 8, wyłączone z parkowania będą ulice: Belwederska na odcinku od drogi wewnętrznej za hotelem do Spacerowej, Spacerowa na odcinku od Belwederskiej do drogi wewnętrznej za hotelem (tylko po stronie hotelu), Prusa (po stronie hotelu), Konopnickiej na odcinku od Prusa do parkingu (po stronie hotelu), jezdnia prowadząca z Wiejskiej na pl. Trzech Krzyży, E. Plater na odcinku od Śliskiej do Siennej, Śliska, Sienna na odcinku od Sosnowej do E. Plater, Sosnowa na odcinku od Śliskiej do Siennej, Karowa na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do Browarnej, Krakowskie Przedmieście na odcinku od Królewskiej do Miodowej (wraz z parkingiem przed hotelem), Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingiem przed hotelem), pl. Piłsudskiego na odcinku od Tokarzewskiego-Karaszewicza do Ossolińskich, Ossolińskich, Królewska na odcinku od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia (wraz z parkingiem przed hotelem).

W środę, 13 lutego, od godz. 0.01 do 24 wyłączone z parkowania będą: pl. Zamkowy (wraz z tzw. dziedzińcem trójkątnym i placem przed kościołem św. Anny), ulice: Miodowa na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do Senatorskiej, Podwale na odcinku od Senatorskiej do Kapitulnej, Senatorska na odcinku od Miodowej do Podwale, Kapitulna, Piekarska, Piwna na odcinku od pl. Zamkowego do Zapiecek, Świętojańska na odcinku od pl. Zamkowego do Zapiecek, Dziekania, Kanonia, Jezuicka, Celna, Brzozowa, Mostowa na odcinku od Starej do Boleść, Boleść, Grodzka, Nowy Zjazd, Bugaj, Wybrzeże Gdańskie na odcinku od Boleść do Grodzkiej (po stronie Zamku Królewskiego), parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim (pomiędzy ulicami Grodzką a Nowy Zjazd) oraz ślimaki zjazdowe mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Od środy, 13 lutego, od godz. 22 do czwartku, 14 lutego, do godz. 22 wyłączone z parkowania będą: ul. Wybrzeże Szczecińskie na odcinku od mostu Józefa Poniatowskiego do mostu Świętokrzyskiego, al. Józefa Poniatowskiego (do łącznicy zjazdowej na ul. Wał Miedzeszyński), Jakubowska od Wału Miedzeszyńskiego do Łotewskiej.

Od środy, 13 lutego, od godz. 6 do czwartku, 14 lutego, do godz. 6 zamknięty dla ruchu samochodów oraz pieszych będzie pl. Zamkowy (wraz z tzw. Dziedzińcem Trójkątnym i placem przed kościołem św. Anny).