W poniedziałek wieczorem w Łodzi zaplanowano pierwszą z cyklu konwencji regionalnych Wiosny. Jej tematem mają być najistotniejsze dla woj. łódzkiego punkty programowe nowej partii. Jak mówił Biedroń, 30-dniową trasę po 13 miastach Polski chciał zacząć do Łodzi, bo w tym mieście – jak wskazał – skupiają się problemy wielu Polek i Polaków.

"Macie świetną prezydentkę (Hannę Zdanowską – PAP), moją przyjaciółkę, która boryka się z wieloma problemami i żeby była ona jeszcze lepsza potrzebuje wsparcia państwa. Dlatego przyjechałem tutaj, żeby być +energizerem+ dla Łodzi, żeby wesprzeć panią prezydent Zdanowską, żeby pokazać jej, że inna polityka jest możliwa, że nie musi być tylko w Platformie" - powiedział Biedroń podczas konferencji prasowej.

Przewodniczący nowego ugrupowania przedstawił szefową lokalnych struktur w Łódzkiem, którą została Anita Sowińska. "To sprawdzona w boju liderka, która zorganizowała świetne struktury na terenie całego województwa łódzkiego. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy będzie godnie reprezentowała naszą łódzką drużynę w polskim parlamencie" – podkreślił Biedroń.

Jak przypomniał, podczas swojego objazdu po kraju bywał często w Łodzi i województwie, gdzie spotykał się z mieszkańcami. Wiceprezes Wiosny Marcin Anaszewicz wskazał, że wśród problemów pojawiających się podczas spotkań w Łódzkiem były m.in. wyludnianie się miast, czystość powietrza, wynagrodzenia w strefie budżetowej i prawa kobiet.

"Wyludnienie dotyczy zarówno Łodzi, jak i mniejszych miast, jak Radomsko czy Sieradz. Jeśli chcemy walczyć z wyludnieniem musimy myśleć o nowej, odpowiedzialnej polityce społecznej, która będzie skupiona na prawach seniorów i seniorek, ale robić wszystko, żeby młodzi ludzie chcieli zostać w miastach woj. łódzkiego" – oświadczył. Wśród pomysłów wskazał m.in. przenoszenie z Warszawy do innych miast siedzib instytutów centralnych, co stworzy nowe miejsca pracy oraz wsparcie uczelni wyższych.

Liderzy Wiosny podkreślili, że władze woj. łódzkiego wycofały się z programu in vitro. "Mieszkańcy Łodzi mają program finansowany przez miasto, ale już mieszkańcy Pabianic czy Sieradza nie. Tak być nie może, dlatego w naszym programie proponujemy finansowanie in vitro dla każdej pary. Nie może być tak, że mieszkańcy naszego kraju są traktowani różnie, a najczęściej skupia się to na mieszkańcach mniejszych miast, dyskryminowanych pod tym względem" – tłumaczyła wiceszefowa Wiosny Gabriela Morawska-Stanecka. Zaznaczyła, że mieszkanki mniejszych miejscowości dotyka problem braku dostępności do bezpiecznej aborcji i antykoncepcji.

Sowińska przyznała, że budowa lokalnych struktur w Łódzkiem trwała od wielu miesięcy. "W regionie stworzyłam zespół 80 wolontariuszy. Mamy koordynatorów we wszystkich powiatach. Są to ludzie, których łączą wspólne idee, wartości i kompetencje. W Łodzi stawiam na połączenie młodości i doświadczenia" – podkreśliła. Dodała, że wśród koordynatorów partii w Łódzkiem znaleźli się też Wiktor Idzikowski i Dawid Wawyrka.

"Ludzie nie mogą się doczekać Wiosny. To widzimy, tej energii nie da się zatrzymać. Jesteśmy nie do zatrzymania. Jeśli ktokolwiek liczy, że nas zatrzyma to się zdziwi. Jesteśmy nie do zatrzymania, ponieważ przywróciliśmy ludziom nadzieję. Daliśmy ludziom nadzieję, że polityka może wyglądać inaczej, że to na co byliśmy skazani przez wiele lat, na jeden wielki PO-PiS, nareszcie się kończy" – podsumował Biedroń.

W niedzielę w Warszawie Biedroń zainaugurował działalność swojej partii o nazwie Wiosna. Zapowiedział m.in. powołanie komisji sprawiedliwości i pojednania do rozliczenia tych, którzy łamali konstytucję, odpartyjnienie spółek skarbu państwa, likwidację Rady Mediów Narodowych, przygotowanie ustawy o jawności i zasadach wynagrodzeń w sektorze publicznych oraz wprowadzenie prawa do aborcji na żądanie do 12. tygodnia, wprowadzenie związków partnerskich, a także ustawową równość małżeńską, likwidację Funduszu Kościelnego, wycofanie religii ze szkół, renegocjację konkordatu, zamknięcie kopalni węgla do 2035 r. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak