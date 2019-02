Chodzi o trzeci moduł programu "Posiłek w szkole i w domu", który zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione, lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Projektem rozporządzenia dotyczącego organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków w szkołach rząd miał się zająć w ubiegłym tygodniu. Tak się jednak nie stało. "Sprawa ta wymagała jeszcze pewnego doprecyzowania między resortami, dlatego będziemy o niej rozmawiać za tydzień lub za dwa, myślę, że za tydzień" – powiedział w ubiegły wtorek premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się z dziennikarzami po posiedzeniu rządu.

Zgodnie z projektem rozporządzenia przygotowanym przez MEN wsparcie finansowe będzie udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym działające w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Resort edukacji podaje, że na realizację programu w szkołach w latach 2019-2023 przewidziano 200 mln zł z budżetu państwa: po 40 mln zł w każdym z tych lat.

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. funduszy niezbędnych do realizacji dotowanego zadania.

Wsparcie zostanie udzielone w formie dotacji celowej, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministra kultury – w formie dofinansowania.

Maksymalne wsparcie wyniesie: 80 tys. zł na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak, aby mogły zostać uruchomione, lub stworzenie nowych stołówek szkolnych; 25 tys. zł na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Całkowity koszt programu wraz ze środkami z budżetów organów prowadzących ma wynieść 249 mln zł.

W rozporządzeniu dotyczącym programu znajduje się rekomendowany katalog elementów wyposażenia, które powinno być kupione w ramach udzielonego wsparcia. Na liście są m.in. stoły ze stali nierdzewnej, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestawy noży kuchennych, chłodziarka z zamrażarką, zmywarka do naczyń, piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, naświetlacz do jaj, robot kuchenny wieloczynnościowy, podgrzewacze do potraw i talerzy, pojemniki i termosy gastronomiczne, sprzęt do dezynfekcji oraz stoły, krzesła, zastawa stołowa i tace.

Określono także, jakie wymagania musi spełniać kupione w ramach wsparcia finansowego wyposażenie.

W Ocenie Skutków Regulacji przytoczone wyniki ankiety przeprowadzonej przez MEN w I kwartale 2018 r. Wzięło w niej udział 9 002 szkół (tj. 82,70 proc.) spośród 10 885 samodzielnych szkół podstawowych (tzn. niewchodzących w skład zespołów szkół lub innych jednostek złożonych, publicznych oraz niepublicznych). Wynika z niej, że 87,4 proc. szkół, które wzięły udział w ankiecie, organizuje (w różnych formach) żywienie uczniów/wychowanków, z tego: 73,6 proc. szkół zadeklarowało posiadanie jadalni, 56,5 proc. - zadeklarowało posiadanie kuchni, 8,9 proc. - posiadanie niedziałającej, wyposażonej kuchni (w tym 6,6 proc. kuchni wymagających doposażenia), 36,8 proc. - zadeklarowało korzystanie z usług cateringu.

Podano także, że 43 proc. uczniów ze szkół, które wzięły udział w ankiecie i organizują posiłki, korzysta z gorącego posiłku. W odniesieniu do liczby uczniów we wszystkich szkołach, które wzięły udział w badaniu odsetek ten wynosi 39,6 proc.

"Realizacja modułu trzeciego programu będzie sprzyjać poprawie stanu zdrowia uczniów, stanowiąc element edukacji zdrowotnej. Wpłynie również na zaspokojenie potrzeb energetycznych organizmu oraz zapewni spożycie posiłków zgodnie z wartościami określonymi w normach żywieniowych, a pośrednio będzie zapobiegać chorobom wynikającym z niedoboru lub nadmiaru składników odżywczych. Proponowane zmiany wpisują się w program Rządu, w którym założono zagwarantowanie każdemu uczącemu się dziecku w Polsce możliwości spożywania pełnowartościowego posiłku w szkole" - czytamy w OSR.

Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realizacji całego programu "Posiłek w szkole i w domu", czyli w latach 2019-2023, wyniesie 2,75 mld zł. Program będzie realizowany we wszystkich województwach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że z programu skorzysta 2478 gmin i prawie 1,2 mln osób.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach i dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (w programie przeznaczono pieniądze na dowóz posiłków).

Program będzie realizowany przez ministrów rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej.

"Posiłek w szkole i w domu" docelowo zastąpi program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka