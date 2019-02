W niedzielę w Warszawie Biedroń zainaugurował działalność swej partii o nazwie "Wiosna". Zapowiedział m.in. powołanie komisji sprawiedliwości i pojednania do rozliczenia tych, którzy łamali konstytucję, odpartyjnienie spółek skarbu państwa, likwidację Rady Mediów Narodowych, przygotowanie ustawy o jawności i zasadach wynagrodzeń w sektorze publicznych oraz wprowadzenie prawa do aborcji na żądanie do 12. tygodnia, likwidację Funduszu Kościelnego, wycofanie religii ze szkół, renegocjację konkordatu, a także zamknięcie kopalni węgla do 2035 r.

Bielan pytany o tę konwencję w Polsat News ocenił, że "była to konwencja z takim dużym show, zarówno w trakcie wystąpienia Roberta Biedronia, jak i z koncertem, który się odbył później". "Pytanie, skąd pan Biedroń wziął na to pieniądze, bo jak wiemy, to nie jest partia, która dostaje jakieś dotacje ze strony Skarbu Państwa" - dodał wicemarszałek.

Według niego Biedroń "ma zapewne jakichś sponsorów", których nazwiska warto poznać "w imię przejrzystości". "Robert Biedroń musi mieć jakiegoś mecenasa, musi mieć jakiegoś możnego sponsora" - podkreślił Bielan.

Pytany, czy ma kogoś konkretnego na myśli, odparł, że nie wie. Natomiast, jak dodał, "wie, że w mediach społecznościowych wiele profili, które dotychczas były profilami prowadzonymi przez +Twój Ruch+ Janusza Palikota zmieniło w ciągu kilkunasty godzin nazwy na +Wiosnę+ Roberta Biedronia". "Więc być może pan Palikot jest jednym z tropów" - zauważył wicemarszałek.

Odnosząc się do propozycji przedstawionych przez Biedronia, Bielan ocenił, że "ochoczo rozdawał pieniądze". Według niego w programie Biedronia zabrakło konkretów, także dotyczących źródeł finansowania propozycji.

"To, co było konkretne w wypowiedziach pana Biedronia, to bardzo ostre, lewicowe postulaty walki z Kościołem. Ewidentnie, gdyby to Robert Biedroń sprawował władzę w Polsce, doszłoby do nowej wojny religijnej. Myślę, że to jest ostatnia rzecz, której Polska teraz potrzebuje" - zaznaczył Bielan.

Jego zdaniem, program Biedronia będzie odbierał głosy przede wszystkim Platformie Obywatelskiej, SLD oraz Nowoczesnej. "Przede wszystkim na lewicy i w centrum będzie duże zamieszanie" - ocenił wicemarszałek.