Morawiecki mówił, że kluczem do "mini cudu gospodarczego", w którym się znajdujemy są mechanizmy podnoszące ściągalność VAT, ale także wyższe wpływy z podatku dochodowego od firm.

"Do tego trzeba jeszcze dodać ściągalność podatku CIT od korporacji międzynarodowych przede wszystkim. Bo zwróćcie uwagę, że my obniżamy CIT (...) z 19 do 9 proc. dla 95 proc. przedsiębiorców płacących CIT. Z około 460 tys. firm, które płacą CIT w Polsce, 95 proc. obejmie ta obniżka. Ona jest dla firm mających obroty do ok. 2 mln euro" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że jednocześnie rośnie ściągalność CIT. "Nasze wyjazdy do Davos, to nawoływanie w Komisji Europejskiej, żeby unikać rajów podatkowych". Zaznaczył, że Polska wdrożyła rozwiązania, które są skuteczne. "Bo my zwiększymy (...) wpływy z podatku CIT w ciągu czterech lat o ok. 10 mld zł, a przez osiem lat naszych poprzedników te wpływy zmalały z 34,6 mld zł do 33,8 mld zł (...)" - powiedział szef rządu.

Podkreślił, że wynik w CIT świadczy o skuteczności mechanizmów wdrażanych przez ten rząd. "Podobne sukcesy, chociaż bardziej liniowe, nie takie skokowe, mamy w przypadku podatku PIT i innych danin" - dodał.