Szef KPRM Michał Dworczyk pytany w Polsat News, kiedy mogą się odbyć wybory na prezydenta Gdańska po śmierci Pawła Adamowicza odparł: "Dzisiaj, jak wpłyną dokumenty do KPRM, opracowywane przez MSWiA, pan premier wyda rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, wyznaczając wybory. Najprawdopodobniej będzie to 3 marca br."

Po śmierci Pawła Adamowicza, pełniącą obowiązki prezydenta miasta została jego zastępczyni Aleksandra Dulkiewicz.

Borusewicz został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy Aleksandra Dulkiewicz powinna być jedynym kandydatem w wyborach na prezydenta Gdańska. "Tak, Aleksandra Dulkiewicz powinna być kandydatem Platformy Obywatelskiej" - oświadczył wicemarszałek. Wyraził też nadzieję, że pełniąca obowiązki prezydenta zgodzi się na start w wyborach.

Borusewicz podkreślił, że zna Dulkiewicz od lat. "Bardzo ją ceniłem jako wiceprezydenta. Jest konkretna, jest decyzyjna, a jednocześnie ma dużą wiedzę, więc na pewno to jest najlepszy kandydat na prezydenta Gdańska. Nie sądzę, żeby był jakiś inny kandydat w tej sytuacji, jaka się wytworzyła, strasznej sytuacji, zaskakującej, do której nikt z nas nie był przygotowany" - dodał wicemarszałek.

Jak zauważył, Dulkiewicz również nie była przygotowana do takiej sytuacji, ale - jak zaznaczył - "podołała temu", choć Adamowicz nie był tylko jej szefem, ale również przyjacielem. "Na pewno podołała tej sytuacji tragicznej, bo oprócz tego, że jest to sytuacja obciążająca psychicznie i dołująca, to ona musiała działać, zarządzać" - podkreślił Borusewicz.

Wybory przedterminowe Prezes Rady Ministrów zarządza w drodze rozporządzenia. Po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej premier wyznacza datę wyborów, przypadającą - zgodnie z Kodeksem wyborczym - w ciągu 90 dni od daty wystąpienia przyczyny przeprowadzenia wyborów przedterminowych. Rozporządzenie w tej sprawie niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości wojewoda, w formie obwieszczenia.

Wybory, także przedterminowe, odbywają się w dniu wolnym od pracy. Ostatnia z niedziel, mieszcząca się w 90-dniowym terminie, przypada 14 kwietnia.

W samorządzie gdańskim Paweł Adamowicz zasiadał od początku jego powstania tj. od 1990 r.; w latach 1994-98 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska. W 1998 r. po raz pierwszy został prezydentem Gdańska i na funkcję tę wybierany był przez kolejne 20 lat.

W ubiegłorocznych wyborach samorządowych Adamowicz został po raz szósty prezydentem Gdańska. Wygrał w II turze uzyskując 64,80 proc. głosów i pokonując kandydata Zjednoczonej Prawicy Kacpra Płażyńskiego.