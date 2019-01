Na ŚDM, które potrwają od wtorku do niedzieli, Polacy będą najliczniejszą grupą pielgrzymów z Europy. Dla porównania z Włoch przybędzie 900 osób.

Tysiąc Polaków poleciało do Panamy specjalnymi lotami czarterowymi.

Około 300 młodych Polaków to wolontariusze. 150 członków ZHR będzie pełnić służbę jako Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Wśród Polaków najwięcej - około 700 - jest pielgrzymów z archidiecezji krakowskiej. Dla nich, jak się zauważa, podróż do Panamy to kolejny etap po poprzednich Światowych Dniach Młodzieży, które w 2016 roku odbyły się w Krakowie. Razem z nimi jest metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, który przywiózł relikwie świętego Jana Pawła II, inicjatora Światowych Dni Młodzieży. Zostaną one złożone w ołtarzu stołecznej katedry z XVII wieku, którą w sobotę konsekruje papież po długich pracach remontowych, jakie tam wykonano.

Do Panamy udał się prymas Wojciech Polak. Obecny jest również biskup Marek Solarczyk - przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski i uczestnik synodu biskupów na temat młodzieży, który odbył się w październiku w Watykanie.

Od wtorku w Panamie będzie żaglowiec „Dar Młodzieży” płynący w Rejsie Niepodległości. Przybędzie nim 150 uczestników ŚDM.

W środę, 23 stycznia, w dniu przyjazdu papieża Franciszka, odbędzie się wydarzenie organizowane przez stronę polską.

Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży poinformowało, że polscy pielgrzymi spotkają się na placu przy centrum handlowym Albrook Mall. Mszy rozpoczynającej się o godzinie 18 będzie przewodniczyć prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, a homilię wygłosi biskup Marek Solarczyk. Po mszy odbędzie się koncert w trzech językach: po polsku, angielsku i hiszpańsku, w czasie którego wystąpią Olga Szomańska, Darek Malejonek, Marcin Wyrostek, Marcin Januszkiewicz, zespół Siewcy Lednicy, a także gość specjalny z USA – franciszkanin Stan Fortuna.

Polskie spotkanie odbędzie się w miejscu, w którym w 1983 roku mszę odprawił św. Jan Paweł II.

Spotkanie narodowe zostało przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży oraz organizatorów Rejsu Niepodległości.

„Dar Młodzieży” będzie otwarty dla zwiedzających.

Z uczestnikami Rejsu Niepodległości spotka się żona prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, która również wybiera się do Panamy. Spotka się ona w sobotę z polskimi pielgrzymami w parafii świętego Łukasza.

Na spotkanie z papieżem popłynął też jacht „Dunajec” Sądecko-Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Nowym Sączu.

Goszczący w tych dniach w diecezjach Polacy przekażą Panamczykom pamiątki: magnes w barwach polskiej flagi i kopie ikony Matki Bożej Częstochowskiej.

Polski MSZ przygotował poradnik konsularny dla pielgrzymów w Panamie ze wszelkimi niezbędnymi informacjami, zwłaszcza dla osób potrzebujących pomocy z powodów zdrowotnych, w przypadku zgubienia paszportu czy konieczności pilnego nawiązania kontaktu z rodziną w kraju.

Poradnik jest też dostępny na stronie internetowej ambasady RP w Panamie.

Od 16 stycznia działa w Panamie kwatera polska, służąca pomocą pielgrzymom. Punkt informacyjny uruchomiono w kościele Nuestra Senora del Carmen.