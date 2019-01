Były premier Major: May powinna pójść na ustępstwa ws. brexitu

Były premier Wielkiej Brytanii John Major w sobotę zaapelował do obecnej szefowej rządu Theresy May, by poszła na ustępstwa w sprawie brexitu lub pozwoliła parlamentowi na znalezienie wyjścia z obecnej sytuacji, aby uniknąć brexitu bez porozumienia z UE.