Sejm przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o grach hazardowych. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 416 posłów, przeciw były trzy osoby, wstrzymało się trzech posłów.

Nowelizacja jest reakcją Komisji do Spraw Petycji na petycję skierowaną do Sejmu przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), które wnioskowało o dodanie do Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 165, 650, 723), nowego celu wydatkowania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na wspieracie rozwoju turystyki społecznej.

Jak poinformował wcześniej posłów wiceminister sportu Jan Widera "szczegółowe warunki wydatkowania i kontroli wydatkowania środków na finansowanie celów, w tym turystyki społecznej, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedłożony zostanie w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki, po konsultacji publicznych z PTTK-ami i innymi zainteresowanymi interesariuszami z branży turystycznej".

Ustawa trafi do Senatu. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt