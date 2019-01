W niedzielę w Krakowie odbywa się I konwencja krajowa Porozumienia, podczas której zostaną zaprezentowane propozycje programowe ugrupowania.

"Za nami trzy lata rządów Zjednoczonej Prawicy, trzy lata dobre dla Polski" - podkreślił w swoim wystąpieniu Gowin. Jak ocenił, te "trzy lata wymagają uczciwego bilansu". "Rekordowe w Unii Europejskiej tempo wzrostu gospodarczego, rekordowo niskie po 1989 roku bezrobocie, rekordowo niski deficyt budżetowy, rekordowo wysokie poczucie zadowolenia Polaków z życia i rekordowo wysokie poczucie bezpieczeństwa" - mówił wicepremier, lider Porozumienia.

Według niego te wszystkie rekordy są przede wszystkim zasługą milionów Polaków, którym podziękował za zaufanie wyrażone w wyborach w 2015 r.

Gowin wskazał, że przeprowadzone reformy nie byłyby możliwe, gdyby nie rząd Zjednoczonej Prawicy - PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski.

Oświadczył, że obóz rządzący nie triumfuje. "Wiemy, że popełniamy błędy, że musimy wystrzegać się arogancji i chciwości, że potrzebujemy świeżych impulsów, w niektórych obszarach mądrych korekt, że potrzebujemy nowej wizji programowej" - powiedział wicepremier. Zaznaczył, że to będzie wspólna wizja programowa Zjednoczonej Prawicy, która - jak zapowiedział - zostanie zaprezentowana "za kilka tygodni". "Pewnie będziemy ją przedstawiać sukcesywnie" - dodał.

Gowin zaznaczył, że "wielkim atutem" obozu rządzącego jest jego jedność. "Zarazem ta jedność jest warunkiem dalszych zwycięstw" - powiedział lider Porozumienia.

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan (Porozumienie) również mówił, że jedność Zjednoczonej Prawicy jest "bardzo ważna" m.in. przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i polskiego.

Zaznaczył, że wybory do PE będą istotne, bo Polska będzie "współdecydować o losach całego kontynentu europejskiego i losach UE". "One będą również bardzo ważne dlatego, że wpłyną na kampanię do jeszcze ważniejszych dla przyszłości Polski wyborów - do Sejmu i Senatu" - mówił Bielan. Zaapelował do działaczy Porozumienia, aby "nie ustawali w wysiłkach".