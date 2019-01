Koncert odbył się w niedzielę w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Dochód z niego oraz z prowadzonej zbiórki sms-owej zostanie przekazany na pomoc mieszkańcom Syrii.

„To już nasz czwarty koncert tego typu, a drugi koncert kolęd. Jestem bardzo wdzięczny artystom Polskiej Opery Królewskiej i innym artystom, Telewizji Polskiej, mediom, które biorą udział w tej akcji. A Caritas Polska na miejscu wie, jak ta pomoc powinna wyglądać” – powiedział PAP przed koncertem wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Jak zaznaczył, każdy powinien traktować jako obowiązek wzięcie udziału w tej akcji i wysłanie sms-a. „W ten sposób możemy przynajmniej w małym stopniu pomóc w tym straszliwym nieszczęściu, które tam ma miejsce” - zaakcentował prof. Gliński.

„Dodatkowo jest to także koncert na bardzo wysokim poziomie. Artyści szczególnie się mobilizują, bo wiedzą, że cel jest jednym z najwyższych, jakie możemy realizować. Bo to jest pomoc humanitarna dla tych najbardziej potrzebujących” – mówił minister kultury.

Na koncert przybył również m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski. „Syryjczycy w tej chwili są w bardzo trudnej sytuacji, ta wojna odebrała im wolność, odebrała im godność, odebrała im też radość. I te pieniądze, które wpłacamy, które zostaną również w akcji sms-owej przekazane na rzecz wsparcia Syryjczyków na pewno są niezwykle potrzebne i na pewno im pomogą” – podkreślił.

Podczas rozpoczęcia koncertu wicedyrektor Caritas Polska Jarosław Bittel mówił, że miesiąc temu był w Syrii, w Aleppo. „Jestem wstrząśnięty tym, co zobaczyłem. Wbrew temu, co można zobaczyć na pierwszych stronach gazet i w serwisach informacyjnych wojna nadal trwa. Giną dorośli, giną dzieci, to jest codzienne życie Syryjczyków. Brakuje prądu, żywności, podstawowej opieki medycznej. Oni zaczynają ciągle od nowa i bardzo liczą na naszą pomoc” – dodał.

W pierwszej części koncertu soliści Polskiej Opery Królewskiej, wraz z zespołem instrumentów dawnych Capella Regia Polona pod dyrekcją Krzysztofa Garstki, wykonali trzy kolędy w opracowaniu Jacka Urbaniaka. Pierwsza z nich, Uli dalma si Alleluja, pochodzi z Bliskiego Wschodu, a jej wykonanie "stanowi ukłon w stronę syryjskich braci" - podkreśla MKiDN.

W drugiej części koncertu zabrzmiały polskie kolędy m.in. "Gdy się Chrystus rodzi", "W żłobie leży", "Bóg się rodzi" - w opracowaniach Jana Maklakiewicza, Witolda Lutosławskiego i Wojciecha Kostrzewy. Pieśni bożonarodzeniowe wykonali soliści, zespół wokalny oraz orkiestra Polskiej Opery Królewskiej. Gościnnie wystąpiła Małgorzata Walewska (mezzosopran).

Na bis artyści wraz z publicznością wykonali i zaśpiewali "Bóg się rodzi".

Koncert transmitowano w TVP2. Dochód z niego i z wysyłanych w jego trakcie sms-ów zostanie przekazany przez Caritas Polska na pomoc poszkodowanym na skutek wojny Syryjczykom. MKiDN przypomina, że podczas podobnego wydarzenia zorganizowanego w 2018 r. zebrano niemal milion złotych.

Organizatorami wydarzenia byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska Opera Królewska, Muzeum Łazienki Królewskie, Caritas Polska i Telewizja Polska S.A. (PAP)

autor: Anna Kondek-Dyoniziak