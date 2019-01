Kiedy wręczyć biżuterię z brylantami?

1. Z okazji urodzin

Szukasz pomysłu na prezent dla córki z okazji 18. urodzin? Biżuteria z brylantami to doskonały pomysł na prawdziwie dorosły i elegancki prezent. Postaw na delikatną zawieszkę z białego złota w kształcie serca lub łezki. To prezent na lata, który Twoja córka w przyszłości będzie mogła przekazać swoim dzieciom.

2. Na święta Bożego Narodzenia

Nie masz pomysłu na świąteczny prezent dla ukochanej mamy lub teściowej? Wigilia to magiczny czas, w którym spełniają się marzenia. W te święta podaruj kobietom, które kochasz, najpiękniejsze emocje. Najlepszym wyborem będą eleganckie kolczyki z żółtego złota wysadzane kilkoma brylantami. Proste i uniwersalne będą doskonałą ozdobą. To najlepszy sposób, by powiedzieć: jesteście dla mnie ważne, chcę, żebyście zawsze o tym wiedziały.

3. Z okazji rocznicy ślubu

Dokładnie rok, trzy, pięć, a może dziesięć lat temu ślubowaliście sobie nieskończoną miłość. Uczcij ten moment wyjątkowym prezentem. Obdarowując ukochaną żonę pierścionkiem, symbolicznie powtórzysz gest, dzięki któremu staliście się mężem i żoną. To będzie piękna i szalenie wzruszająca chwila.

4. Na walentynki

Jak pokazać kobiecie, którą kochasz nad życie, że jest dla Ciebie najważniejsza na świecie? Czasem gesty znaczą więcej niż słowa. 14 lutego to szczególny dzień – nie tylko dla świeżo upieczonych zakochanych! Nawet jeśli jesteście ze sobą już wiele lat, możecie symbolicznie wrócić do początków Waszej znajomości, obdarowując się nawzajem prezentami na walentynki. Pierścionek z dwóch przeplatających się kolorów złota, a może delikatne kolczyki wysadzane brylantami? Czy można piękniej wyrazić swoje uczucia?

5. Z okazji zmiany pracy lub awansu

Twoja żona otrzymała awans, na który długo czekała lub dostała nową pracę? Pokaż, jak bardzo ją doceniasz. Nowa biżuteria z brylantami doda jej pewności siebie i upewni, że może liczyć na Twoje wsparcie. Doskonale sprawdzi się zarówno do codziennych stylizacji, jak i podczas delegacji lub oficjalnej firmowej kolacji.

6. Jako gratulacje dla świeżo upieczonej mamy

Właśnie zostałeś ojcem i zastanawiasz się, w jaki sposób podziękować ukochanej za trud, który włożyła w wydanie na świat Waszego potomka? Obdaruj ją prezentem, który na zawsze będzie jej przypominał o tej wyjątkowej chwili np. złotym pierścionkiem z grawerem.

7. Bez okazji!

Chcesz podziękować osobom, na których najbardziej Ci zależy, za to, że zawsze są przy Tobie? Diamentowy pierścionek, kolczyki lub zawieszka to doskonałe pomysły na prezent… bez okazji. Złotą, certyfikowaną biżuterię z brylantami znajdziesz nie tylko w salonach stacjonarnych, ale także w internecie, przykładowo na aclari.pl. Dzięki temu możesz zamówić idealny upominek dla mamy, żony, córki, teściowej lub innej bliskiej Ci kobiety bez wzbudzania podejrzeń.