„+Metropolia jest Okey+ to przegląd najciekawszych kulturalnych i artystycznych rzeczy, które dzieją się w Trójmieście” – powiedział PAP koordynator festiwalu, Tomasz Lipski.

Organizatorem "Metropolia jest Okey" jest Nadbałtyckie Centrum Kultury (NCK) w Gdańsku.

W ramach tegorocznego festiwalu "Metropolia jest Okey" w klubie Parlament w środę zaplanowano koncert, w którym wystąpi osiem zespołów i wykonawców: Black Sugar, Detko Band, Paweł Przyborowski, Karski, Cotton Wing, Q, Tayka Band oraz Access Denied. „Będzie to muzyka alternatywna, trochę ciężkie brzmienia, bossa nowa, blues – generalnie rock w różnych odmianach” – wyjaśnił Lipski.

W środę w sali koncertowej Radia Gdańsk zaplanowano natomiast koncert Irka Wojtczaka z okazji 50. urodzin tego muzyka. W występie pt. „Pół wieku w butach po ziemi i nad...” wystąpią zaproszeni przez jubilata jazzmani z Trójmiasta i kraju.

Irek Wojtczak to wielokrotnie nagradzany saksofonista, aranżer i edukator. Jako saksofonista nagrał ponad czterdzieści albumów. Od lat jest animatorem polskiej muzyki ludowej, która stała się inspiracją do jego trzech albumów: „Direct Memory Access”, „Play it again” oraz „Folk Five” z udziałem nowojorskich muzyków The Fonda/ Stevens Group. Album ten został doceniony przez czołowych amerykańskich krytyków magazynów „All About Jazz” i „The New York City Jazz Record” takich jak Karl Ackermann, C.Michael Bailey, Budd Kopman czy Ken Waxman.

Utwór z płyty "Irek Wojtczak Folk Five" ukazał się na samplerze dołączonym do brytyjskiego miesięcznika muzycznego "The Wire" (listopad 2015). Wojtczak wystąpił w specjalnym projekcie Tymański Polish Brass Ensemble z towarzyszeniem znakomitego nowojorskiego trębacza Dave'a Douglasa oraz Jamie Baum American - Polish Septet.

Na "Metropolia jest Okey" nie zabraknie też muzyki klasycznej. Publiczność w Ratuszu Staromiejskim (siedziba NCK) usłyszy w czwartek Jędrzeja Kacprzyka (kontrabas) oraz Elżbietę Pasierowską-Kołodziej (fortepian), a w piątek Zespół 5/6, będący grupą wokalistów z różnych zakątków Polski, ściśle związanych z Akademią Muzyczną w Gdańsku.

W niedzielę w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się "Spotkanie z jedną książką", podczas którego zaproszeni goście opowiedzą o swoich ulubionych lekturach w 2018 r. O książkach mówić będą m.in. Marta Handschke (graficzka, ilustratorka, wokalistka, autorka książki "Brzuch Matki Boskiej") oraz Natalia Fiedorczuk-Cieślak (wokalistka, autorka książek "Jak pokochać centra handlowe" oraz "Ulga")

W programie festiwalu jest także „Dzień Teatrów” w Centrum św. Jana. W sobotę Teatr Navpaky przedstawi jednoaktówkę „Skazane kochać” a Latający Cyrk Ideii sztukę „Ostatnia wieczerza: Slavery still exists”.

Festiwal "Metropolia jest Okey" potrwa do 30 grudnia.(PAP)

autor: Robert Pietrzak