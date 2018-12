Radni PiS na sesję rady przynieśli wyciętą z kartonu podobiznę prezydenta Trzaskowskiego. Rzecznik klubu Błażej Poboży tłumaczył, że jak dotąd na dwie najważniejsze sesje obecnej kadencji Trzaskowski nie przybył, więc teraz radni PiS będą przynosić jego podobiznę na każdą sesję.

Radna Alicja Żebrowska (PiS) zapowiedziała na konferencji prasowej przed rozpoczęciem sesji, że klub PiS będzie chciał uzyskać informację o skali podwyżek opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, jeżeli chodzi o lokale mieszkalne, ale także garaże, które do nich przynależą oraz jak będą obliczone bonifikaty, jeżeli chodzi o garaże. "To jest niezwykle istotne dla mieszkańców, bo jest to podwyższenie tej podstawy do opłat i bonifikat" - powiedziała.

Media informowały w ostatnim czasie o podwyżce opłat za garaże. Chodzi m.in. o mieszkańców Mokotowa.

Rada Warszawy ma się w czwartek zająć rozpatrzeniem projektu uchwały przywracającego 98-proc. bonifikatę przy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Sesja została zwołana na wniosek prezydenta Trzaskowskiego, który chce wycofać się z obniżenia ulgi do maksimum 60 proc.