Czaputowicz: Jadę do Kijowa, by wyrazić solidarność z państwem ukraińskim w tej trudnej sytuacji

Jadę po to, by wyrazić solidarność z państwem ukraińskim w tej trudnej sytuacji; Polska opowiada się za zdecydowanym stanowiskiem wobec Rosji, w tym ewentualnym wprowadzeniem sankcji - powiedział w piątek przed wylotem do Kijowa szef MSZ Jacek Czaputowicz.