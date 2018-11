Według ministerstwa cyfryzacji przesyłane informacje SMS zawierają link, który może być niebezpieczny.

"Prosimy o ignorowanie tego typu wiadomości" - apeluje resort.

Profil zaufany służy załatwianiu spraw urzędowych online. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internecie oraz składać podpis zaufany, czyli podpis elektroniczny do podpisywania podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych.

Oszuści nie pierwszy raz próbują podszywać się pod instytucje publiczne, wysyłając esemesy i maile, które zawierają niebezpieczne linki. Niedawno podobne zagrożenie wiązało się z fałszywymi mailami z ZUS, a wcześniej m.in. z mailami wysyłanymi po wejściu w życie RODO.

Według badań poczta elektroniczna jest najpopularniejszym wśród hakerów wektorem ataków na firmy i organizacje, dzięki któremu mogą oni dystrybuować złośliwe oprogramowanie i wyłudzać dane użytkowników systemów. W wypadku smartfonów podobne zagrożenia mogą się wiązać z odbieraniem wiadomości SMS. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś