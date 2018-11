Ośmiu z 14 sędziów ubiegających się o wolne stanowisko w Sądzie Okręgowym w Słupsku w poniedziałek złożyło wnioski do KRS o wyłączenie 14 z 15 członków Rady z oceny kandydatur zgłoszonych w konkursie.

Jak poinformowała w środę PAP prezes słupskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, sędzia w stanie spoczynku SR w Słupsku Elżbieta Sawko, wśród sędziów, którzy złożyli wnioski są członkowie Stowarzyszenia.

„We wniosku sędziowie jako przyczynę konieczności wyłączenia z procedury 14 na 15 członków KRS wskazali brak informacji o tym, kto popierał obecnych członków KRS i czy wśród tych osób popierających nie ma przypadkiem jednego z kontrkandydatów w konkursie, czy też małżonka tego kandydata. Sędziowie mają uzasadnione obawy, co do bezstronności członków KRS przy rozpoznaniu ich kandydatur” – poinformowała PAP prezes Sawko.

Jak dodała wśród kandydatów biorących udział w procedurze konkursowej jest m.in. mąż obecnej członkini KRS, sędzia Sądu Rejonowego w Miastku Andrzej Michałowicz, który jest jednocześnie prezesem SO w Słupsku od grudnia 2017 r.

We wtorek rozpoczęło się posiedzenie KRS, które ma potrwać do 23 listopada; w porządku posiedzenia zaplanowano zajęcie się kandydaturami na stanowisko w słupskim SO.

Sawko poinformowała, że komisja opiniująca KRS miała już w poniedziałek informację o wpływie wniosków od sędziów, przynajmniej tych należących do Stowarzyszenia „Iustitia”. We wtorek komisja miała przedstawić kandydatury i podjąć uchwałę, którą kandydaturę będzie rekomendować prezydentowi. Do prac nad kandydaturami nie doszło jednak na wtorkowym posiedzeniu.

Przewodniczący KRS Leszek Mazur potwierdził jedynie, że wnioski o wyłączenie członków KRS od słupskich sędziów wpłynęły i jak określił „to komplikuje procedurę”.

Zgodnie z przepisami uchwała KRS dotycząca rekomendacji kandydata musi być podjęta większością głosów, także ta w przedmiocie wniosków słupskich sędziów.

Sawko pytana przez PAP, czy możliwa jest sytuacja, że nie dojdzie do zaopiniowania kandydatur na słupskie stanowisko i rekomendacji tej wybranej, odpowiedziała, że „to zależy, jak do tego wniosku podejdą członkowie KRS”.

„Nie będę mówić o możliwych scenariuszach. Ustawa o KRS nie przewiduje sytuacji, w której wniosek o wyłączenie dotyczy większości składu KRS. Natomiast mówi, że musi być podjęta uchwała dotycząca wniosku, jeżeli ten ma merytoryczne uzasadnienie” – podkreśliła Sawko. (PAP)

autor: Inga Domurat