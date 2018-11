"Ślubuję uroczyście jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej" - tej treści przyrzeczenie złożyli w środę przed Sejmem posłowie: Kamil Bortniczuk (PiS), Sławomir Hajos (PiS), Grzegorz Lorek (PiS), Robert Majka (wybrany z listy Kukiz'15), Magdalena Marek (PO), Jagna Marczułajtis-Walczak (PO).

Marczułajtis-Walczak objęła mandat po Rafale Trzaskowskim, który został prezydentem stolicy. Mandat Wojciecha Bakuna (Kukiz'15), nowego prezydent Przemyśla, objął Robert Majka. Lider ruchu Paweł Kukiz zapowiedział, że jeżeli Majka wejdzie do Sejmu, "to nie zostanie posłem Kukiz’15". Jak dodał, wynika to z faktu, że Majka jest współpracownikiem Kornela Morawieckiego, który już wcześniej pożegnał się z klubem Kukiz’15.

Wybranego na funkcję burmistrza Namysłowa (Opolskie) posła PiS Bartłomieja Stawiarskiego zastąpił w poselskich ławach Kamil Bortniczuk; miejsce w Sejmie po pośle PO Wojciechu Wilku, który został wybrany burmistrzem Kraśnika (Lubelskie), przypadło Magdalenie Marek.

Miejsce w ławach sejmowych po wybranym na burmistrza Myślenic (Małopolska) pośle PiS Jarosławie Szlachetce zajmie Sławomir Hajos. Grzegorza Wojciechowskiego (PiS), który został wybrany do Sejmiku Województwa Łódzkiego zastąpi Grzegorz Lorek.

Mandat radnego w wyborach samorządowych zdobył też poseł PSL-UED Stanisław Huskowski, który został wybrany do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wygasił jego mandat. Poseł do Sejmu startował z listy PO.(PAP)