Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 2,21 proc., czyli ponad 550 punktów, do 24 465,64 pkt. S&P 500 zniżkował o 1,82 proc. do 2641,89 pkt. Nasdaq Composite spadł o 1,74 proc. do 6908,82 pkt.

Kolejną sesję z rzędu traciły spółki z grupy FAANG, czyli Facebook (-0,5 proc.), Amazon (-3,1 proc.), Apple (-3,7 proc.), Netflix (-3,6 proc.) i Alphabet (-1,5 proc.).

Kursy spółek już w poniedziałek mocno traciły, każda z nich spadła już o ponad 20 proc. wobec swoich rocznych szczytów.

"Krótkoterminowa, nieoczekiwana słabość sektora technologicznego może mieć znaczący wpływ na globalną gospodarkę, co nałoży się na i tak już nie najlepsze otoczenie makro" - ocenia Dario Perkins, dyrektor zarządzający ds. makroekonomii w TS Lombard.

"Dodatkowo, spadki spółek z grupy FAANG mogą szerzej osłabić amerykańską giełdę" - dodał.

Z innych spółek ponad 11 proc. tracił amerykański Target, po tym jak firma opublikowała słabsze od oczekiwań wyniki za poprzedni kwartał.

W ślad za Target na wartości mocno traciły też inne firmy detaliczne, w tym L Brands, Macy's i Kohl's. Tymczasem zbliżają się przedświąteczne zakupy, które zazwyczaj są najgorętszym okresem dla sieci detalicznym.

W dół o 3,5 proc. poszła też giełdowa wycena Boeinga. Amerykański koncern lotniczy odwołał konferencję z liniami lotniczymi na temat systemu modelu 737 MAX. Pod koniec października Boeing 737 MAX rozbił się na Morzu Jawajskim. W katastrofie zginęło 189 osób.

Z danych makro we wtorek na rynek spłynęły odczyty z amerykańskiego rynku nieruchomości.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w październiku wyniosła 1,228 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Analitycy spodziewali się, że liczba rozpoczętych, nowych inwestycji wyniesie 1,225 mln (+1,8 proc. mdm).

Z kolei liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w październiku (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,263 mln. Analitycy spodziewali się liczby nowych pozwoleń na poziomie 1,260 mln (-0,8 proc. mdm). (PAP)