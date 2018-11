We wtorek szef klubu PO Sławomir Neumann poinformował, że PO składa do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej ds. afery KNFźródło: ShutterStock

Nie poprzemy żadnego wniosku o powołanie komisji śledczej; komisję powołuje się, gdy nie działają instytucje państwa; póki co, działają - powiedziała we wtorek rzeczniczka PiS Beata Mazurek odnosząc się do wniosku PO ws. powołania komisji śledczej ds. afery KNF.