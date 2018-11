Oparcie ekonomii na wartościach, budowanie misji przedsiębiorstw na społecznym, sensowym zaangażowaniu ma głęboki sens – przekonują twórcy OEES. Dlatego ich zdaniem ludzie zakładają dziś tysiące firm społecznych, a najbardziej cenią sobie te korporacje, które naprawdę mają uczciwe zamiary i dbają o swoich pracowników i klientów.



Energia przyszłości



Przykładem jest Ikea, która wdrożyła program słoneczny. Alejandro Castro Pérez, prezes Home Solar Business Ikea, wyjaśnia, że celem było stworzenie pozytywnego otoczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego. – Czysta energia jest jednym z największych wyzwań i szansą naszych czasów, dominuje w dyskusjach o emisji dwutlenku węgla i projektowaniu budżetów – tłumaczy. – Pomimo pewnego postępu w pozyskiwaniu energii odnawialnej ogromna większość energii elektrycznej jest nadal wytwarzana z paliw, które zanieczyszczają nasze środowisko. Generalnie wytwarzanie energii stanowi największe źródło globalnego zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla, co jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do przedwczesnych zgonów i eskalacji zmian klimatycznych.



Ikea robi wszystko aby ograniczać zużycie i produkować czystą energię na własne potrzeby. – Aby zrealizować naszą wizję stworzenia lepszego życia codziennego i rozwijać działalność, musimy przekraczać nasze granice, aby zainspirować i zachęcić innych do przyłączenia się do rewolucji czystej energii – dodaje Pérez. – Energia słoneczna jest głównym elementem tej rewolucji. Jest to nielimitowany, wolny od zanieczyszczeń zasób, który w dzisiejszych czasach można skutecznie i niezawodnie wykorzystać.



W jego ocenie energia słoneczna ma wyjątkową pozycję umożliwiającą przejście do czystej i bardziej demokratycznej przyszłości energetycznej. Potencjał energii słonecznej widoczny jest w jej rosnącej popularności dzięki nieporównywalnym kosztom, korzyściom środowiskowym i elastyczności zastosowań. Prezesa martwi jednak fakt, że pomimo rosnącej popularności energii słonecznej, przechodzimy na nią zbyt wolno. – Większość ludzi czeka na bardziej przystępne i prostsze rozwiązania od dostawców, którym mogą zaufać. Istnieje wyraźna potrzeba zmniejszenia złożoności procesów komunikacji, sprzedaży i instalacji, a także sprawnego działania na dużą skalę. Naszą rolą jest, aby to zmienić – uważa Pérez.



Ikea Home Solar chce rozwinąć największy ruch czystej energii na świecie. Wykorzystuje w tym celu swoje mocne strony, wiedzę o życiu w domu i zaufanie do marki. Wspólnie z producentami czystej energii dąży do tego, aby uczynić czystą energię bardziej dostępną i przystępną niż kiedykolwiek wcześniej. – Będziemy nadal rozwijać działalność na obecnych i nowych rynkach; poszerzać ofertę solarną o usługi uzupełniające, takie jak magazynowanie energii czy finansowanie – deklaruje prezes. – Chcemy zainspirować jeszcze więcej ludzi do podejmowania pozytywnych działań, które pozwolą im zaoszczędzić pieniądze i zadbać o środowisko. Stawiamy na edukację, kształtowanie postaw prośrodowiskowych i lepszą przyszłość.



Ikea chce też, aby z jej doświadczeń skorzystała sieć partnerów. Ma zamiar pomóc innym firmom, w tym tysiącom dostawców, w szybszym i tańszym przyjęciu rozwiązań w zakresie czystej energii. Wszystko to z kolei pomoże jeszcze szybciej wdrożyć rozwiązania wspierające wzrost własnej działalności.



Lepsze życie



Prezes podkreśla, że Ikea ma bardzo ambitną strategię zrównoważonego rozwoju, którą nazwała People & Planet Positive. Obejmuje ona każdy aspekt jej działalności – włącznie z produktami i usługami i tym, w jaki sposób są projektowane, produkowane i oferowane klientom. Jest w niej mowa również o tym, jakie działania kreuje, aby pozytywnie wpływać na społeczeństwo. – Intensyfikujemy nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju we współpracy z innymi, ponieważ wiemy, że dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebne są pozytywne działania ze strony przedsiębiorstw, aby zapewnić wszystkim dobrobyt gospodarczy, społeczny i środowiskowy – zaznacza Pérez. – Poza tym uważamy, że zrównoważony rozwój to również szansa na zwiększenie sprzedaży. Jest potężnym motorem innowacji i wzrostu.



Prezes jest zwolennikiem idei kreowania kultury przez markę. W jego ocenie ważne jest, aby marka wyraźnie czymś się wyróżniała, to jego cel. – W Ikea mamy fantastyczną wizję i cel: „tworzyć lepsze życie codzienne dla wielu ludzi” i aby to robić zgodnie z naszą strategią: „People & Planet Positive” – wyjaśnia Pérez. – Realizujemy to, bazując na naszych wspólnych humanistycznych wartościach, które kierują naszą pracą i budują naszą kulturę.



Dla Ikea każda inicjatywa, aby pomóc zwiększyć świadomość na temat wartości innowacji opartych na zrównoważonym rozwoju i rozwoju biznesu, jest dobrym pomysłem. Dlatego też firma włączyła się w działalność OEES. Jest to bowiem dla niej kolejna okazja do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem, oraz zainspirowania innych do działania. – Poza tym OEES daje możliwość poznania ludzi, którzy mogą pomóc Ikei w realizacji misji w Polsce i poza nią – tłumaczy prezes.

