- Sokal go zje – tak Leszek Czarnecki i Marek Chrzanowski mówią o biegłym rewidencie Arkadiuszu Krasowskim z EY, który badał sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku (GNB) za 2017 r. To fragment nagranej rozmowy z 28 marca tego roku pomiędzy właścicielem banku a byłym już przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego (zrezygnował po jej ujawnieniu przez „Gazetę Wyborczą”).

W poniedziałek 19 listopada opublikujemy nieznane fragmenty tego nagrania.

Leszek Czarnecki informuje szefa nadzoru, że audytor jest przekonany, że „jemu personalnie pan Sokal groził wiele razy, on nie wie co ma zrobić, i że on musi realizować polecenia pana Sokala, bo inaczej nie będzie współpracował z urzędem”.

- Zaczęliśmy się zastanawiać czy on jest dalej niezależnym audytorem – mówi miliarder. Z kontekstu nagranej rozmowy wynika, że prezes BFG rozmawiał z Krasowskim na posiedzeniu KNF. Z tego zaś powinien być protokół lub nagranie. EY twierdzi, że audytor pracował zgodnie z przepisami prawa.

- Wydając sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego GNB, nie stwierdziliśmy faktów ani okoliczności, które wpływałby na brak niezależności – informuje biuro prasowe.

Czarnecki mówi na nagraniu, że nacisk dotyczy zawiązania wyższych rezerw w banku. Dodatkowo kolejne rezerwy miałyby zostać oszacowane przy nowym standardzie rachunkowości i dotyczyć lat 2015-2016, co obciążyłoby mocniej zysk i kapitały banku. Na koniec marca zaś luka kapitałowa w GNB sięgała 1,3 mld zł. Właściciel zobowiązał się, że do końca 2019 r. dokapitalizuje go na ok. 1 mld zł. Przy wyższych rezerwach musiałby dosypać do banku więcej.

Czarnecki prosi, aby Chrzanowski spotkał się z audytorem, „bo on nam zawału dostanie”. Z naszych ustaleń wynika, że do spotkania Chrzanowskiego z Krasowskim miało dojść 4 kwietnia. KNF w odpowiedzi na nasze pytanie wskazał, że są one standardem, a urzędnicy nadzoru spotykają się z audytorami i analizują ich pracę, a opinie audytora są niezależne.

GNB nie komentuje sprawy. – Nie mogą komentować spraw, które były przedmiotem obrad KNF – odpowiedział nam Sokal.