Poznańska firma modowa w swojej kolekcji umieściła koszulę, na której wyhaftowany został order Virtuti Militari - najwyższe polskie odznaczenie wojskowe.

Firma podkreśla, że umieszczenie takiego motywu na koszuli to „forma uczczenia jedynego i niepowtarzalnego momentu, jakim jest dla Polaków 100-lecie odzyskania niepodległości”. Inicjatywa ta spotkała się jednak z dużą krytyką. W mediach społecznościowych i na forach internetowych umieszczane są komentarze, które wskazują, że to skandal, „jawna drwina z historii” i wyraz „braku szacunku dla poległych Polaków i tych wszystkich, którzy orderem Virtuti Militari zostali odznaczeni”.

Przedstawicielka firmy Katarzyna Krzyżańska w przesłanym PAP oświadczeniu podkreśliła, że projektanci „przygotowali najnowszą kolekcję, kierując się obowiązującym trendem, jakim jest powrót do przeszłości - widocznym na światowych wybiegach mody. W projektach można też dostrzec inspirację militariami oraz wojskowym stylem”.

Jak dodała, „projekty najnowszej kolekcji, w tym koszul z nadrukami inspirują do swoistej refleksji nad wydarzeniami minionego wieku - do zapoznania się z burzliwą i jednocześnie niezwykle budującą historią, która w ostateczności stała się perfekcyjnym fundamentem do spełniania marzeń o wolności oraz podążania za pasją”. Zamiarem było podkreślenie, że wszystkich Polaków łączy „niesamowita historia, upodobanie wolności oraz chęć realizowania pasji”.

Firma Giacomo Conti przeprosiła wszystkich, którzy „poczuli się urażeni naszym projektem, ponieważ nie było to naszym zamiarem”. (PAP)

autor: Anna Jowsa