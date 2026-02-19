"Zmniejszenie wykonania capeksu w 2025 r. jest efektem przesunięcia odebrania dwóch gazowców oraz wstrzymania prac na niektórych złożach w Norwegii, częściowo skompensowanego zwiększeniem nakładów na instalacje fotowoltaiczne i relokowaniem środków na bloki gazowe. W 2026 roku planujemy wzrost nakładów do kolejnego rekordowego poziomu" - powiedział Jędrzejczyk podczas konferencji prasowej.

Inwestycje Orlenu na rekordowym poziomie

Plan capeksu na 2026 rok przewiduje 8,9 mld zł tzw. nakładów utrzymaniowych (8,8 mld zł wykonania w 2025 r.), 7,8 mld zł na upstream (7,5 mld zł), 8,9 mld zł na downstream (6,6 mld zł), 9,8 mld zł na energetykę (8,9 mld zł) oraz 0,9 mld zł na detal (0,8 mld zł).

"W najbliższych tygodniach spodziewamy się zakończenia aktualizacji zintegrowanych harmonogramów i nakładów budżetowych projektu Nowa Chemia" - powiedział także Jędrzejczyk.

Prezes Ireneusz Fąfara dodał, że w lipcu 2026 r. spodziewa się pierwszego prądu z farmy offshore Baltic Power, a dodatkowo w tym roku zakładane jest oddanie do użytku bloku CCGT Grudziądz oraz instalacji HVO w Płocku.

"Mamy nadzieję, że również w tym roku ruszy blok CCGT Ostrołęka, chociaż kontrakt przewiduje, że może to być styczeń 2027 r." - dodał Fąfara.

"Plan bazowy na oddanie instalacji hydrokrakingu w Możejkach przewiduje 2028 rok, bo szukamy alternatywnych rozwiązań ze względu na bankructwo wykonawcy, a na oddanie bloku olejowego w Gdańsku - 2027 rok" - wskazał również Jędrzejczyk.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.