WIBOR przed TSUE. Czy czeka nas fala pozwów?

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE ma wydać pierwszy wyrok w sprawie WIBOR, co może wpłynąć na losy kredytobiorców oraz banków. Prawnicy kredytobiorców liczą na korzystne rozstrzygnięcie, które wywoła falę pozwów przeciwko bankom stosującym WIBOR. Związek Banków Polskich studzi jednak emocje, przekonując, że nie ma podstaw do obaw o masowe pozwy.

1 kwietnia pewny. Sprawdź, kogo obejmie KSeF za dwa miesiące

Ministerstwo Finansów nie planuje przesunięcia terminu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur na 1 kwietnia, co oznacza, że kolejni podatnicy będą zobligowani do korzystania z KSeF. Mimo wcześniejszych problemów z logowaniem nie przewiduje się zmian terminu, co ma dać firmom stabilność i czas na dostosowanie.

Nowa formacja Frontexu. Polska w grze

Frontex prowadzi rozmowy z Warszawą i innymi stolicami w sprawie lokalizacji nowej formacji sił szybkiego reagowania. Frontex Quick Reaction Force ma być odpowiedzią na dynamiczne zmiany na granicach UE, a Polska jest jednym z krajów branych pod uwagę jako siedziba tej nowej jednostki.