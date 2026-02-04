Nie będzie wydłużenia czasu pobytu w ośrodku interwencji kryzysowej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje zmiany przepisów dotyczących maksymalnego okresu pobytu w ośrodkach interwencji kryzysowej, ustalonego na trzy miesiące. Posłanka Krystyna Sibińska wskazała na potrzebę wydłużenia tego okresu oraz integracji różnych form wsparcia dla ofiar przemocy domowej. Jednakże, resort uznaje za zasadne utrzymanie obowiązujących regulacji, podkreślając charakter doraźny interwencji kryzysowej.

Podatek się przedawni, ale kara nie

Rząd planuje zmiany umożliwiające dłuższe egzekwowanie zaległości podatkowych, mimo przedawnienia podatku. Wykreślenie przepisu z art. 44 kodeksu karnego skarbowego znaczy, że nawet jeśli podatek się przedawni, kara za przestępstwo skarbowe nadal może być orzeczona. Zmiany mają wejść w życie w październiku 2026 roku.

Medycyna dalekiego wschodu. Czy jest ze zwolnieniem z VAT?

Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że usługi medycyny dalekiego wschodu, realizowane przez osoby bez polskich kwalifikacji medycznych, nie są zwolnione z VAT, mimo iż mogą poprawiać zdrowie pacjentów. Jak podkreślono, zwolnienie przysługuje jedynie podmiotom i osobom spełniającym określone ustawowo kryteria w zakresie usług medycznych.