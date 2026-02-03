Elektryczne autobusy w starciu z mrozem

Krzysztof Śmietana analizuje, jak mroźna zima wpływa na transport publiczny w polskich miastach. Problemy z elektrykami dotknęły m.in. Warszawę, Kraków i Chełm, gdzie zimowe warunki obniżają zasięg pojazdów i komplikują działanie ich baterii oraz elektroniki. Eksperci podkreślają konieczność dywersyfikacji floty autobusowej oraz ryzyka związane z pełną elektromobilnością.

KSeF i przedłużona awaria

Mariusz Szulc opisuje trudności, z jakimi użytkownicy zetknęli się po wprowadzeniu obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Problemy z logowaniem oraz zmiany w formularzach urzędowych odbiły się szerokim echem wśród przedsiębiorców, którzy musieli stawić czoła technologicznej niepewności.

Sztuczna inteligencja wstrząsa branżą gier

Tomasz Jóźwik przedstawia, jak wprowadzenie przez Google nowego modelu sztucznej inteligencji wpływa na rynek gier. Spadki na giełdach oraz obawy związane z obniżeniem progu wejścia do branży wzbudzają emocje wśród inwestorów i producentów, choć ekspertom nie umyka potencjał AI do optymalizacji produkcji i kosztów. Zastanów się nad przyszłością branży i jej potencjalnymi zmianami.