Wybór kandydatów na I prezesa SN już w lutym. Co zrobi TK?

Ruch I prezes Sądu Najwyższego, Małgorzaty Manowskiej, doprowadził do nowego sporu z rządem. Kontrowersje budzi wymóg kontrasygnaty premiera przy decyzjach ważnych dla funkcjonowania SN. Trybunał Konstytucyjny rozpatruje wniosek, który może zaważyć na politycznym bezpieczeństwie procesu wyboru nowego I Prezesa SN. To kluczowy moment w historii wymiaru sprawiedliwości, który sprawia, że niezależność sądownictwa staje się tematem politycznym.

Miasto buduje ścieżki rowerowe. Czy może odliczyć VAT?

Miasto, inwestując w infrastrukturę rowerową, liczyło na możliwość odliczenia VAT. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jednak, że ścieżki rowerowe, nawet włączone do projektów komunikacji miejskiej, nie dają takiego prawa. Orzeczenie sądu wskazuje na różnicę w postrzeganiu zadań własnych miast a działalności komercyjnej podlegającej VAT.

Okres przejściowy w KSeF może być dla części podatników fikcją

Duzi przedsiębiorcy wykorzystują swoją przewagę, narzucając mniejszym kontrahentom zasady wcześniejszego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur. Poprzez naciski kontraktowe, wymuszają przyspieszenie adaptacji systemu często wbrew przepisom o okresach przejściowych. Działania te są krytykowane jako nadużycie pozycji rynkowej i mogą prowadzić do niekorzystnych skutków dla mniejszych podmiotów.