Czy faktury w KSeF będą bezpieczne? Ministerstwo Finansów odpowiada

Obawy dotyczące bezpieczeństwa Krajowego Systemu e-Faktur odżyły po poście jednego z internautów, który wskazał na potencjalne zagrożenia związane z prywatnym dostępem do systemu. Ministerstwo Finansów zapewnia jednak, że dane są odpowiednio zaszyfrowane. Eksperci mają wątpliwości co do użytych metod szyfrowania, które mogą nie zapobiegać wszystkim atakom hakerskim.

Wyższe diety i ryczałty w podróżach służbowych

Planowane zmiany wprowadzą podwyżki stawek diet krajowych z 45 zł do 60 zł za dobę oraz zwiększą limity zwrotu kosztów noclegów i ryczałtów w podróżach zagranicznych. Nowe regulacje mają dostosować stawki do aktualnych kosztów życia, w tym poprzez zmiany walut rozliczania w niektórych krajach.

Reforma PIP: mniej uznaniowości i indywidualne interpretacje prawa pracy

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy zakłada ograniczenie uznaniowych decyzji inspektorów oraz wprowadzenie procedur opartych na kodeksie pracy. Kluczowym elementem jest możliwość uzyskania indywidualnych interpretacji prawa pracy przez przedsiębiorców, co zapewni im ochronę przez przyszłymi kontrolami. Reforma jest częścią realizacji Krajowego Planu Odbudowy, mającego na celu ograniczenie segmentacji rynku pracy.