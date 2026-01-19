W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra zdrowia z 15 stycznia 2026 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2025, poz. 51). Regulacja opisuje warunki, jakie musi spełniać szpital, który zdecyduje się na wprowadzenie nowego świadczenia. Całodobowa opieka położnej nad kobietą w ciąży lub rodzącą będzie realizowana w specjalnie wydzielonym odrębnym pomieszczeniu przy szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć. Oprócz co najmniej jednej położnej ma tam dyżurować także ratownik medyczny. Do dyspozycji pacjentek musi być także całodobowo specjalnie wyposażona karetka, która w razie potrzeby umożliwi transport do najbliższej porodówki w czasie krótszym niż 15 minut.

Położna jak lekarz

Zgodnie z rozporządzeniem położna będzie dokonywała oceny stanu klinicznego kobiety w ciąży lub rodzącej. Będzie też odpowiedzialna za ustalenie czynników ryzyka oraz ewentualnej patologii ciąży, porodu albo połogu. To ona zdecyduje o przewiezieniu ciężarnej kobiety do szpitala specjalistycznego. Będzie też mogła przyjąć poród, jednak – jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia taka konieczność pojawi się incydentalnie – tylko w sytuacji, gdy kobieta dotrze na SOR w stanie zaawansowanego porodu i na transport do najbliższej porodówki będzie za późno.

Szpital, który chce oferować opiekę położnej na SOR musi uzyskać pozytywną opinię konsultantów wojewódzkich: w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego w sprawie potrzeby realizacji świadczenia, uwzględniającą sytuację na terenie województwa W izbie porodowej na SOR nie będzie lekarza położnika ani neonatologa, ale szpital musi posiadać poradnię położniczo-ginekologiczną, w której jest dostępny lekarz od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00.

Remedium na likwidowane porodówki

Resort zdrowia przygotował nowe przepisy w odpowiedzi na coraz częstsze przypadki zamykania nierentownych oddziałów położniczych w szpitalach powiatowych. Chodziło o to, aby zapewnić opiekę okołoporodową kobietom zamieszkałym w powiatach, gdzie odległość do najbliższej porodówki przekracza 25 km. Resort zdecydował się na to rozwiązanie pomimo wątpliwości zgłaszanych przez Rządowe Centrum Legislacji. RCL zwrócił uwagę, że zgodnie z konstytucją władze publiczne powinny zapewnić równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. A kryterium miejsca zamieszkania (co najmniej 25 km od najbliższej porodówki), które zdecyduje o jakości usługi, może być niezgodne z ustawą zasadniczą.

